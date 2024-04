Ciprian Marica, sincer după Farul – FCSB 0-1: „Am întâlnit echipa cea mai bănoasă. Au câștigat campionatul în seara asta”

Ciprian Marica a avut un discurs sincer la finalul derby-ului Farul – FCSB, scor 0-1, în a doua etapă din play-off-ul SuperLigii.

În ciuda înfrângerii, Ciprian Marica a fost mulțumit de prestația echipei antrenate de Gică Hagi. „Ne-am bătut cu o echipă care individual are jucători mai buni ca ai noștri. Nu cred că vreo clipă am fost inferiori, am jucat mai bine și am avut ocazii mai clare.

Câteodată ai o jumătate de ocazie și dai două goluri, câteodată ai 3-4 ocazii și nu reușești să marchezi. Fotbalul e pe goluri. A fost o fază fixă, neatenție și lovitură bună de cap la colțul scurt. Am pierdut meciul, păcat.

Suntem mulțumiți de jocul echipei. Am întâlnit liderul, echipa cea mai bănoasă și potentă financiar. Suntem mulțumiți că ne-am bătut de la egal la egal și că nu am fost inferiori”, a declarat Ciprian Marica, la FANATIK SUPERLIGA, pe Prima Sport 1.

„E o lege foarte adevărată (n.r. ocaziile se răzbună). Au un portar de echipa națională care i-a ajutat și a scos ocazii bune. Ăsta e fotbalul. Când tu ratezi, adversarul te taxează. N-a fost inspirat la finalizare (n.r. Louis Munteanu), a muncit mult.

A avut meciuri și mai bune. Am avut jucătorii la echipa națională și au călătorit cum a fost Dina Grameni. Louis care a fost pe drum cu echipa națională. Nu au fost la înălțime. Noi suntem o echipă și jucăm ca o echipă.

A fost într-o scădere de formă. Gică Hagi are încredere în calitățile lui Budescu. A fost introdus pentru o sclipire, o execuție de gol sau o pasă de gol. Noi credem în continuare în el. Deocamdată a jucat puțin să ne dăm seama dacă i-a priit vopsitul”, a mai spus Ciprian Marica.

„Eu cred că astă seară au câștigat campionatul. S-au dus la 7 puncte de locul 2. Greu de crezut că pot pierde campionatul, dar puncte mai sunt în joc. Un pic dacă se relaxează intră din nou acolo. Au și șansă.

Când câștigi un campionat se vede că și soarta ține cu tine, cumva asta văd la FCSB. Au șansa de partea lor și cred că vor fi campioni.

Nu subordonează adversarul, se bazează pe calitatea individuală, nu au un joc colectiv strălucit. Calitatea individuală îi lasă liberi să joace ce vor și de multe ori valoarea face diferența”, a încheiat Ciprian Marica discursul.