Claudiu Keşeru (34 de ani) este principalul marcator al campioanei Bulgariei, Ludogoreț Razgrad.

Atacantul român evoluează la echipa din țara vecină din 2015. Keşeru a declarat că se poate realiza un transfer chiar în aceasta vară.

”Mai am contract aici încă un an şi mă simt foarte bine. Acum am revenit la antreamente după o pauză de şapte zile. Mă simt motivat în continuare. Ştiu că pentru a avea o condiţie fizică optimă trebuie să am grijă mai mult decât aveam înainte. Câtă vreme o să mă simt în formă bună, competitiv, o să joc în continuare. Unde? Nu ştiu, s-ar mai putea întâmpla lucruri chiar şi în vara aceasta.

Da, dacă apare interesul unui club care să mă convingă. La Ludogoreţ am parte de un context foarte bun, dar poate o să apară ceva şi mai bun. E posibil şi un transfer, de ce să nu fie? Mă simt tânăr şi vreau să mai joc”, a spus Keşeru pentru GSP.

