Claudiu Keșeru, prima reacție după ce a prins doar finalul derby-ului cu Rapid! Mesajul atacantului

Fotbalistul în vârstă de 35 de ani al roș-albaștrilor a fost introdus în minutul 80 al partidei de aseară, în locul lui Adrian Șut!

Claudiu Keșeru nu traversează cea mai bună perioadă a carierei sale în tricoul FCSB-ului, astfel că a devenit o rezervă de lux pentru echipa lui Toni Petrea. Deși a avut parte de un debut exploziv după revenirea la formația patronată de Gigi Becali, atacantul a evoluat din ce în ce mai puțin în ultima vreme, iar patronul se gândește chiar să renunțe la serviciile sale în pauza de iarnă.

Keșeru a început de pe bancă duelul cu Rapid, iar pe poziția sa a fost preferat Constantin Budescu, un alt fotbalist intrat în dizgrația afaceristului din Pipera. Deși a apucat să joace doar în minutele de final, atacantul roș-albaștrilor a transmis un mesaj călduros fanilor de la FCSB și a ținut să le mulțumească acestora pentru spectacolul din tribunele Arenei Naționale.

„Felicitări suporterilor pentru atmosfera incredibilă!”, a fost mesajul transmis de Keșeru. pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Claudiu Keseru (@claudiukeseru)

”Vreau să vă mai zic ceva de Keșeru că nu vreau să vă las să mă întrebați voi de el. Nu prea sunt mulțumit. Când a venit am zis că am dat lovitura. Nu înțelesesem eu de ce nu prea s-au mai bătut bulgarii să îl țină. După cum a jucat în primele meciuri am zis ca e super atacant de echipe mari de tot.

Dar acum am înțeles de ce nu prea mai este luat nici pe la națională și nici de ce bulgarii nu s-au bătut să îl țină. Însă, vreau mai mult de la Keseru. Eu sper că el înțelege. Nu joacă la mine pe 2 euro. Vreau mult mai mult. Așa nu prea o să mai meargă”, declara Gigi Becali, zilele trecute, pentru ProSport.