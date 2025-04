Claudiu Petrila s-a plâns după CFR Cluj – Rapid

Claudiu Petrila (24 de ani), autorul pasei decisive de la golul marcat de Mattias Kait (26 de ani) în remiza cu CFR Cluj, scor 1-1, s-a plâns de gazonul de pe „Dr. Constantin Rădulescu”.

„Am făcut un meci bun, consider că am dominat aproape toată partida, chiar dacă la pauză am intrat cu un gol în minus. Am reușit să egalăm, însă cred că meritam să câștigăm.

Ne-am dat seama că nu eram poziționați bine în teren, le-am permis să paseze prea ușor. La pauză am discutat cu «Mister» și am analizat ce am greșit, ca să nu repetăm aceleași lucruri în repriza a doua.

Terenul a fost destul de prostuț ca să zic așa, nici măcar nu l-au udat ca mingea să circule mai bine. Până la urmă, cred că e un egal mai bun pentru noi decât pentru ei.

Ne dorim să terminăm în primele 3, dacă se poate, iar dacă nu, măcar în primele 4, pentru că avem șansa de a merge la baraj. Vom da totul pentru acest obiectiv, mai ales că suntem încă în cursă și în Cupă.

Este a 10-a pasă de gol a mea în campionat. Mă simt bine la fiecare meci, nu doar împotriva lor (n.r. a celor de la CFR Cluj). Este un club care m-a ajutat mult și le doresc mult succes în continuare”, a declarat Claudiu Petrila, la sfârșitul meciului.