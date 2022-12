Claudiu Rotar, finanțatorul lui FC Hermannstadt, a reacționat după depunctarea echipei: „Vom primi punctele înapoi!”

Hermannstadt a fost penalizată cu -9 puncte, coborând astfel de pe poziția a 6-a pe poziția a 9-a. Oficialii clubului nu au rămas indiferenți.

Mai exact, Claudiu Rotar, finanțatorul echipei, a declarat că a făcut recurs la TAS pentru ca FC Hermannstadt să-și recupereze punctele. Iată ce a spus oficialul sibienilor.

„Am făcut recurs și vedem ce va fi!”

„Am depus, astăzi, la TAS, actele să ne apărăm. Am făcut recurs și vedem ce va fi. Până pe 5 februarie, cel târziu, ar trebui să se dea decizia. Suntem încrezători. Noi am mai trecut prin chestii de genul acesta cu licențierea, acum doi ani, când, tot așa, n-am luat-o și, până la urmă, am luat-o. N-avem ce face.

Din data de 23.9.2022, masa credală a votat un nou plan. Noi n-am primit, de la tribunal, avizarea pe el, decât pe 15 decembrie. Noi trebuia să depunem până pe 30 noiembrie actul de la tribunal. Noi nu putem să depunem actul, dacă tribunalul nu ni-l dă. El era votat, era totul ok, dar s-a confirmat în 15 decembrie. La masa credală, erau datorii de șase milioane de euro, dintre care noi, asociații, aveam cinci milioane și un milion era împărțit între finanțe și doi-trei jucători, aveam niște sume mici pe acolo. Deci, noi am pierdut. Ăia cinci milioane s-au dus.

Noi suntem încrezători că vom primi punctele înapoi. Țineți cont de faptul că astăzi am plătit salariile și primele către jucători. Băieții sunt cu banii la zi. Dacă nu eram încrezători… stingeam lumina.

Băieții nu au fost afectați de această depunctare, deoarece am avut o discuție cu ei înainte să apară știrea în ziar. Le-am explicat și totul e ok. E mai ok să afle de la noi, decât din presă. Am vorbit cu antrenorul, cu jucătorii, cu toată lumea”, a declarat Claudiu Rotar, pentru Antena Sport.