Clauzele lui Edi Iordănescu la FCSB, luate peste picior: „Nu înseamnă nimic pentru Gigi Becali!”

Mandatul lui Edward Iordănescu la FCSB este așteptat cu mare interes de către toți iubitorii fotbalului din România, asta deoarece se cunoaște deja maniera în care patronul echipei a decis să se comporte în trecut cu foștii tehnicieni!

Tehnicianul în vârstă de 43 de ani este gata să îi aducă lui Gigi Becali titlul de campion, la șase ani de la ultima performanță de acest fel. După experimentele eșuate cu Bogdan Andone, Bogdan Vintilă sau Dinu Todoran, afaceristul din Pipera a decis să aducă un antrenor mai bine cotat și să îi ofere acestuia toată libertatea de care are nevoie pentru a face performanță.

După ce a mărturisit că s-a gândit ce clauze contractuale să își pună pentru a fi sigur de un mandat liniștit pe banca bucureștenilor, Edi Iordănescu se așteaptă ca Gigi Becali să se țină de promisiune și să arate schimbarea mult așteptată. Cu toate acestea, Dorinel Munteanu nu privește cu mare încredere această înțelegere dintre cei doi și este de părere că în ciuda sumelor stipulate în contract, patronului de la FCSB îi va fi greu să renunțe la vechile obiceiuri.

„Știm cu toții ce se întâmplă la FCSB. 500.000 euro pentru Gigi nu înseamnă nimic. Bine ar fi să fie așa, ar reveni la normalitate”, a spus Munti, potrivit GSP.

Gigi Becali, despre contractul lui Edi Iordănescu la FCSB

„El mi-a spus mie că va vorbi cu mine luni și marți nu mai am voie să-l sun. Mi-a spus că dacă vreau, vorbim luni, dar după, de marți, nu mai vorbim. A pus asta în contract. Așa am hotărât. Mi-am dat seama că sunt nebun. N-am ce să-i cer, știu sigur că va face. Nu i-am cerut nimic, are echipă. El trebuie să ia campionatul. Eu i-am că echipa este a lui. Trebuie să îmi valorifice jucătorii tineri. Nu știu cum face. Atât!

Contractul e făcut pe nouă luni. 500.000 de euro dacă reziliez contractul unilateral. Dacă-l dau afară, trebuie să plătesc. Are dreptul să reziliere unilateral, dacă-i cer ceva. A spus că discutăm de clauze după nouă luni. El vrea 100.000 pentru campionat.

Are salariul pe care îl avea la CFR. Dacă vrea el să-l ridice, să-l ridice. I-am făcut tot, tot, tot. El va fi proprietarul echipei. I-am spus lui Argăseală să bage tot ce vrea el în contract”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.