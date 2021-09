Clipe cumplite trăite de un fotbalist străin în România: ,,Toți se uită la tine de parcă ai fi criminal sau ciumat”

Un fotbalist care a jucat în cupele europene cu o echipă din România a dezvăluit acum momentele grele prin care a trecut în clipa în care a fost acuzat de dopaj.

Takayuki Seto, actualul fotbalist al celor de la Petrolul, a vorbit despre perioada în care nu a putut juca fotbat, din cauza suspendării pe care a primit-o din partea ANAD, pentru dopaj.

Acesta a dezvăluit că oamenii se uitau foarte ciudat la el când au flat de situaţia în care a fost pus.

,,Una foarte grea. E dificil de explicat în cuvinte, dacă n-ai trăit așa ceva. Toți se uită la tine de parcă ai fi criminal sau ciumat. Nici nu mai aud explicațiile tale. Mă antrenam singur, fără bani, aproape un sezon gratis, nu mai aveam aceeași bucurie. Dar m-am pregătit, câteodată cu Fatai, chiar și în ianuarie, la minus 15-20 de grade Celsius.

Îmi degerau degetele, aveam lacrimi înghețate pe obraz, mă durea sufletul și mai rău, strângeam din dinți și continuam. A fost o lecție terifiantă de viață. Mă gândeam că mi-am construit corect o carieră, am ajuns în vârf, campion și cu trofee, am jucat în cupele europene, m-am luptat pe teren cu superfotbaliști și am ajuns într-o groapă de noroi, fără să fiu vinovat.”, a declarat Takayuki Seto, pentru GSP.

