Clubul din România care și-a pierdut finanțatorul: ”Orice lucru frumos are un început și un sfârșit. Mă retrag”

Finanțatorul Anton Măzărianu și-a anunțat retragerea de la Ceahlăul Piatra Neamț.

Omul de afaceri a declarat că Primăria a refuzat să aloce bani finanțare clubului și, astfel, a decis să facă un pas înapoi.

Cu toate acestea, Măzărianu a precizat că va oferi echipei resursele necesare până la începutul următorului sezon.

”Din păcate, așa în mare, cam acesta ar fi răspunsul: că nu se poate. Doar în Neamț nu se poate. Cu toate că am adus argumente. Am avut cazuri clare: Slobozia – hotărârea de a da un 1,3 milioane de euro pentru sezonul viitor aprobată chiar acum câteva zile pe legea 69, inclusiv U Cluj. Am crezut că e clubul primăriei, dar de fapt nu este și primește finanțare peste două milioane de euro. Exemplele pot continua la cluburile de Liga 1 și Liga 2.

Ce să zic? Orice lucru frumos are un început și un sfârșit. Mie îmi pare rău că s-a ajuns aici. Am fost dezamăgiți de acest rezultat, că nu se poate realiza nicio asociere, că nu se poate face nicio finanțare la clubul de fotbal. Noi am făcut tot ce am putut, am ținut echipa cât am putut de mult, cu eforturi considerabile. (…)

Am hotărât. Eu mă retrag de la Ceahlăul Piatra Neamţ ca finanţator. Decizia este definitivă. Am stabilit cu echipa şi cu câţiva membri care urmează să intre în staff-ul de conducere, în managementul clubului. Voi mai sprijini vreo două luni de zile astfel încât să se poată începe campionatul.

Dacă în această perioadă nu se găsesc totuşi soluţii, să mai vină un partener privat, poate se mai schimbă datele problemei şi cu primăria şi cu consiliul judeţean… nu mai pot să garantez nimic. Şi nu mai vreau să fiu implicat.

Dar lunile august şi septembrie, să se poată începe campionatul, voi mai susţine cu strictul necesar pentru a începe campionatul tot în Liga 2”, a spus Anton Măzărianu la Monitor TV.

Ceahlăul Piatra Neamț a încheiat sezonul trecut pe locul 2 în Grupa B din play-out-ul Ligii 2.