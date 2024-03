Collins după câştigarea Miami Open: „Un vis devenit realitate”

„Este un vis devenit realitate. Sunt foarte fericită că am jucat la acelaşi nivel timp de două săptămâni. Am parcurs un drum lung. Am 30 de ani şi aceasta a fost prima mea finală la acest nivel. Cred că este o poveste diferită de cele pe care le auzi de obicei. A fost incredibil să simt toată acea energie venită din partea fanilor. M-am simţit ca şi cum aş fi jucat în faţa a mii de prieteni buni, a fost ireal şi asta face ca această zi (n.r. – sâmbătă) să fie de neuitat”, a spus Danielle Collins.

Ea a precizat că se va retrage la finalul sezonului. „Mă voi retrage. Am impresia că mi se pune această întrebare pentru că oamenii sunt fericiţi să mă vadă jucând la acest nivel. Ştiţi cu toţii că am probleme de sănătate şi că acestea îmi fac viaţa dificilă şi în afara terenului. Sper că toată lumea îmi va respecta decizia”.