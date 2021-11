Complicat ca Mirel Rădoi să se răzgândească: ,,Este un caracter puternic”

Mirel Rădoi şi-a anunţat decizia de a pleca de la echipa naţională, începând cu finalul campaniei de calificare la Campionatul Mondial din 2022. Acesta a făcut anunţul după meciul cu Armenia de la Bucureşti, scor 1-0.

Antrenorul şi-a exprimat dorinţa de a pregăti o echipă de club, unde ar putea avea activitate zilnică, nu periodică ca la prima reprezentativă. Printre înlocuitorii săi la echipa naţională se numără antrenori ca, Laszlo Boloni, Cosmin Olăroiu, Dan Petrescu sau Adrian Mutu.

Marius Alexe, fost fotbalist la Dinamo, a vorbit despre situaţia de la echipa naţională. Acesta este de părere că Mirel Rădoi îşi va menţine decizia şi nu va da înapoi.

,,Eu cred că o să-şi ţină cuvântul pentru că este un caracter puternic. Iar când spune ceva atunci lucrul acela o să îl şi facă. Eu sunt sigur că nu o să-şi mai întoarcă cuvântul pentru că a fost un jucător cu personalitate şi este şi un antrenor cu personalitate şi merge până la final cu deciziile pe care le ia.

Însă, ca şi evoluţie, mi-au plăcut ultimele două meciuri ale echipei naţionale. Am văzut o altfel de abordare, inclusiv în meciul cu Germania.

Chiar dacă am jucat împotriva unei echipe foarte mari, părerea mea că este cam cea mai bună naţională în momentul actual, puteam să surprindem pe contraatac. După, am jucat cu o echipă de nivelul nostru, pe care am dominat-o şi mi-a plăcut abordarea.

Cu toţii ne dorim ca asta să se vadă la echipa naţională. Să încercăm să ne dominăm măcar adversarii care sunt de nivelul nostru. Şi după aceea, dacă putem să scoatem şi rezultate mai bune împotriva echipelor mai mari sau mai bine cotate, eu cred că este un plus. Şi acum, este un meci cu Islanda pe care trebuie să îl dominăm. Pentru că este o echipă cam de nivelul nostru.”, a declarat Marius Alexe, pentru Playsport.