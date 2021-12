Concluzia lui Andrei Prepeliță după eșecul cu Rapid: „Nu am arătat bine deloc”

FC Argeș a pierdut cu Rapid, scor 0-2, și ocupă locul nouă în Liga 1, după 19 etape. A fost al doilea eșec consecutiv.

La finalul meciului de pe Arena Națională, Andrei Prepeliță a tras concluziile, arătându-se dezamăgit de prestația echipei sale.

De asemenea, tehnicianul piteștenilor speră ca jucătorii să învețe ceva din această înfrângere și să poată lăsa o impresie pozitivă în ultimele două meciuri din anul 2021, cu Sepsi și cu CFR Cluj.

”S-au dat golurile în trei minute. E greu să pleci de la 2-0 pe niște greșeli. Mă așteptam la unii jucători care evoluau pe National Arena pentru prima dată, dar nu au făcut față presiunii. Tragem niște concluzii după un meci ca ăsta.

În prima repriză nu am avut nici măcar o ocazie. Am discutat despre ce face Rapid. Am încercat cu niște mingi în apărare, total riscante. A doua repriză a fost altfel. Puteam spera pe final de meci, dar nici acele ocazii nu le-am fructificat. Nu am arătat bine deloc.

Rapid a început jocul cu o minge lungă în partea dreaptă, și-au creat câteva ocazii și au marcat două goluri. Noi nu am fost în stare să marcăm și cam asta ar fi. Ocaziile pe care le-am avut le-am ratat, și au fost ocazii mari. Nu am mai putut să întoarcem.

Mai sunt două meciuri. Trebuie să resetăm, să vedem lucrurile pe care le-am făcut rău. Acum vin meciurile cu Sepsi și CFR Cluj. Au mai fost situații ca acestea și am revenit. Sperăm ca băieții să învețe ceva după meciul de azi și să facem puncte ca să fim acolo. Sper ca și jucătorii care au venit pe parcurs să se pună la punct”, a declarat Prepeliță, la finalul meciului.