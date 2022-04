Concluzia lui Dusan Uhrin Jr, după înfrângerea cu FC U Craiova: “E o diferență între ce vrei și ce poți să faci”

Dinamo a fost învinsă, vineri seară, pe teren propriu, scor 1-2, de FC U Craiova 1948, într-un meci din etapa a patra a play-out-ului Ligii 1.

Antrenorul echipei Dinamo Dusan Uhrin Jr. a declarat că formaţia sa nu a jucat rău și a acuzat erorile individuale ale elevilor săi. Cehul a recunoscut că în proporție covârșitoare Dinamo sa își va juca menținerea în Liga 1 la baraj.

”Cred că a fost un meci bun, cu un final foarte trist pentru noi. Vă spun sincer că nu am jucat rău, dar în fotbal totul se reduce la greșeli și am făcut mai multe decât adversarul. Una peste alta am jucat bine, suntem din ce în ce mai bine. E o zi tristă pentru noi, dar trebuie să luptăm mai departe. Am încercat să învingem în seara asta.

E o diferență între ce vrei și ce poți să faci. Oricum era greu să câștigăm cinci meciuri la rând, dar și de acum încolo vom încerca să dăm tot ce avem mai bun. 99% suntem la baraj, ar fi un miracol dacă ne-am salva direct. Am luptat, dar ar fi trebuit să fim mai concentrați. Sper să putem face mai multe, jucători care nu ar trebui să facă greșeli, dar le-au făcut.

În fotbal, greșelile se plătesc. Sper că totul va fi bine până la urmă. Sper să fim pregătiți pentru meciul cu CS Mioveni, nu-mi place să ne plângem”, a spus Dusan Uhrin.