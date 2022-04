Concluzia lui Erik Lincar, după înfrângerea cu Unirea Slobozia: „A fost ziua noastră neagră”

Universitatea Cluj a fost învinsă de Unirea Slobozia, scor 1-2, pe teren propriu, într-un meci din etapa a şaptea a play-off-ului Ligii a 2-a.

În urma acestui rezultat, U Cluj ocupă locul trei, la două puncte de Hermannstadt, ocupanta ultimei poziții care asigură promovarea directă. De cealaltă parte, Unirea Slobozia a ajuns la un singur punct în spatele Concordiei Chiajna, ocupanta locului cinci.

Antrenorul formației ardelene, Erik Lincar, a declarat că jucătorii săi meritua măcar un punct.

„Am remarcat, după meciul cu Petrolul, că Slobozia va veni să joace, să-și apere șansele pentru locul cinci. Am încercat să fac câteva schimbări în echipă, să fim mai proaspeți. Ei au jucat acum opt zile.

Am făcut o primă repriză foarte slabă, apoi am intrat bine în joc, am avut multe ocazii. Păcat de acest moment pe final, cred că se putea termina măcar egal. Acesta este fotbalul, câteodată este dur, nedrept. Trebuie să fim puternici, mai sunt trei etape și trebuie să obținem cât mai multe puncte.

Fotbalul, când intri mai relaxat… sau chiar n-am înțeles, te pedepsește. Cu siguranță, a fost multă frustrare, ne doream să câștigăm astăzi. Ce pot să spun? A fost ziua noastră neagră, e prima înfrângere din acest an”, a spus Erik Lincar, la Digi Sport.