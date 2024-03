Concluzia lui Nicolae Dică după ce a fost dat afară de la FC Voluntari: „Îmi reproşez că m-am dus”

Clubul FC Voluntari a anunțat, ieri, rezilierea contractului cu antrenorul Nicolae Dică, azi fiind numit în funcție Florin Pîrvu.

„Am avut o discuţie cu cei din conducere, mai aprinsă”, a dezvăluit Nicolae Dică

Dică fusese instalat pe 31 ianuarie, după etapa a 23-a a Superligii. în cele 7 etape, echipa nu a obținut nicio victorie, a remizat de trei ori și a pierdut patru partide, golaverajul fiind 3-10.

„Am avut un antrenament luni, iar după antrenament am avut o discuţie cu cei din conducere, mai aprinsă puţin.

Au fost nişte lucruri acolo şi am decis că e mai bine să încheiem. Eu aveam încredere că puteam să scot echipa, dar a fost acea discuţie după antrenament şi am considerat că e mai bine aşa.

Simteam şi eu anumite lucruri. Nici eu nu eram mulţumit că nu obţinusem nici măcar o victorie din cele 6 jocuri înainte de U Cluj, eram şi eu dezamăgit.

Din momentul în care m-am dus acolo ştiam că nu va fi uşor, nefăcând pregătirea de iarnă. Era clar că-mi era greu, dar am încercat, mi-am dorit să reuşim, dar din păcate s-a încheiat contractul meu. Le doresc baftă celor de la Voluntari”, a precizat tehnicianul.

„Parcă am riscat prea mult acum, că m-am dus la Voluntari”, crede Nicolae Dică

El a spus și care este marele regret. „Îmi reproşez că m-am dus, că am crezut în ceea ce am vorbit, discuţiile pe care le am avut după jocuri, încrederea pe care mi au acordat o chiar dacă pierdusem cu Craiova.

După meciul cu Steaua (n.r. – FCSB) conducerea mi-a dat de înţeles că vom continua până în vară, la o săptămână s au schimbat total lucrurile.

Voluntari, care e pe locul 15, e la 3 puncte de salvare şi de baraj. Dacă reuşesc să lege 2,3 victorii în playout, sunt sigur că se vor salva.

M-am gândit dacă am făcut bine că m-am dus pe parcursul campionatului, când n-am avut o pregătire cu echipă.

Dar eşti chemat când un club are nevoie de tine, când sunt momente dificile. Dar parcă am riscat prea mult acum, că m-am dus la Voluntari”, a mai spus el, pentru Orange Sport.