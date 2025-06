Concluzia selecționerului Ion Marin, după victoria României în primul meci de la EURO U19: „Trebuie să fim mai concentrați la finalizare”

Selecționata României a învins cu emoții echipa Muntenegrului, cu scorul de 2-1 (0-1), vineri seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, la debutul în Grupa A a Campionatului European de fotbal Under-19, găzduit de România.

„Cu Spania am mai jucat, îi cunoaștem”, spune tehnicianul

Selecționerul echipei naționale Under-19 a României, Ion Marin, a declarat, vineri seara, după victoria cu 2-1 în fața Muntenegrului, în meciul de debut la Campionatul European U19, că jucătorii săi trebuie să fie mai concentrați la finalizare în meciurile următoare.

‘Sigur că au fost emoții, dar consider că am făcut un joc bun. Va trebui pe viitor să fim mult mai concentrați la finalizare. Nu am reușit foarte multe la acest capitol. A fost totuși un joc la discreția noastră, chiar dacă am fost conduși cu 1-0 în urma unei greșeli… dar se poate întâmpla. Important e că băieții noștri nu au cedat, au crezut în șansa lor și chiar au jucat bine’, a spus el.

‘I-am certat în prima repriză pentru că nu au tras la poartă. Au fost în niște poziții în care puteau să finalizeze și să încheie acțiunea cu șut la poartă, iar ei au ezitat. Au preferat să paseze în lateral ocolind careul, dar ulterior s-a reglat. Era normal ca în repriza a doua să fac niște schimbări și să bag niște jucători cu viteză, deoarece fondul de oboseală pe care îl acumulase adversarul trebuia exploatat’, a adăugat selecționerul.

Ion Marin este optimist și afirmă că selecționata României poate obține un rezultat pozitiv în meciul următor cu Spania, echipă care deține 9 titluri europene la această categorie de vârstă.

‘Cu Spania am mai jucat, îi cunoaștem, am jucat și aici, la București, și la ei. Spania a câștigat de 9 ori Campionatul European, dar copiii ăștia ai noștri au dovedit că formează o echipă bună. Vom aborda jocul la fel cum le abordăm pe toate’, a explicat Ion Marin.