Concluzia sinceră a lui Dan Petrescu după înfrângerea cu FCSB: ”E clar că sunt supărat!”

Echipa FCSB a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, formaţia CFR Cluj, în cadrul etapei a 24-a din Superligă. A fost a doua înfrângere consecutivă a clujenilor pe teren propriu.

FCSB are 44 de puncte şi este pe locul 4, în timp ce echipa campioană, CFR Cluj, are 50 de puncte şi este lider în clasament.

La finalul meciului, Dan Petrescu a oferit mai multe declarații.

”E clar că sunt supărat. O primă repriză în care FCSB a fost mai bună, a avut mai multe ocaziii. Noi am fost de nerecunoscut. La pauză am vorbit puțin și am arătat bine în repriza a doua.

Nu țin minte vreo ocazie a lui FCSB, dar, dacă n-am băgat-o noi în poartă, au dat ei un gol din nimic, pur și simplu! Ăsta e fotbalul. Noi am avut cu Yeboah singur cu portarul, dacă îi dădea pasă lui Deac câștigam noi. Tot timpul cu FCSB sunt meciuri strânse.

Eu zic că FCSB a fost mai bună în prima repriză, iar noi în a doua. Un egal era corect. În primele meciuri din 2023 nu am luat gol, iar acum am luat în minutul 90. Acum suntem vulnerabili? Mergem înainte. Mai sunt 16 meciuri de jucat, suntem încă pe primul loc, dar sunt conștient că un 0-0 era mai bun inclusiv pentru moral”, a spus Dan Petrescu.