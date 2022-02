Concluziile lui Nae Constantin după stagiul din Turcia al liderului Ligii 2: „O să fie destul de greu să fac primul 11”

Antrenorul Petrolului a făcut o analiză a perioadei de pregătire de iarnă de care „lupii galbeni” au avut parte în stagiul din Turcia.

Patru amicale au disputat acolo galben-albaștrii, obținând o victorie și 3 remize.

”A fost bine în cantonament, am avut parte de terenuri bune, de meciuri amicale, vremea ne-a sâcâit un pic, a plouat, a bătut vântul, dar una peste alta a fost bine. Am transferat strict ce aveam nevoie. Jucători care să vină cu plus, sunt mulțumit de lot.

Cred că la momentul acesta avem dubluri pe toate posturile, o să fie destul de greu să fac primul 11, dar sper să fac cele mai bune alegeri. Sunt discuții și cu Pashov, să sperăm că o să se rezolve”, a fost mesajul tehnicianului Petrolului pentru liga2.ro.

Petroliștii au asigurat locul de play-off și încearcă să își păstreze avantajul de 9 puncte pe care îl au față de pozițiile de baraj. Ultimele trei adversare din sezonul regular pentru ploieșteni vor fi Poli Timișoara, FC Buzău, Unirea Constanța.

„Nu o să fie ușor, sperăm să fie o primăvară și o vară frumoase, cu promovare. Mai avem trei meciuri în sezonul regular și 10 în play-off. Sunt meciuri de care pe care, am spus-o și o susțin, deși avem un avantaj care pare considerabil. Mai e mult de jucat, dar trebuie să fim cu capul pe umeri la fiecare meci. Sunt meciuri cu echipe puternice ale Ligii a 2-a și se poate întâmpla orice”, a mai transmis Nicolae Constantin.