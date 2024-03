Conducerea Ceahlăului asigură continuitatea lui Cristian Pustai pe banca echipei: „Am adus echipa asta în Liga 2 din nimic și nu permit nimănui să-și bată joc!”

Ceahlăul a ratat la doar un punct accederea în play-off-ul Ligii 2. Conducerea echipei a ținut să precizeze faptul că viitorul lui Cristian Pustai pe banca tehnică nu este pus în pericol.

Anton Măzărianu, finanțatorul clubului nemțean, a precizat că tehnicianul român are un mare merit pentru parcursul echipei și că nu va pleca prea curând.

„Am adus echipa asta în Liga 2 din nimic și nu permit nimănui să-și bată joc!”

„Orice comentariu legat de schimbarea antrenorului nu-și are rostul. Atâta timp cât nu am avut susținere de la nicio autoritate locală nu este nimeni îndreptățit să batjocorească antrenorul fără sens. Am adus echipa asta în Liga 2 din nimic și nu permit nimănui să-și bată joc. Sunt și zile mai proaste, dar nu trebuie să împroșcăm cu noroi. Pentru cei care îl vor plecat pe profesorul Pustai, le spun doar atât: Domnul Pustai va sta cel puțin până la sfârșitul sezonului următor”, a declarat Anton Măzărianu, conform Monitor TV,