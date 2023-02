Consilierul lui Răzvan Burleanu consideră că FCSB trebuie să joace în Ghencea: Contează ce vrea majoritatea, nu minoritatea!”

FCSB și Steaua se află în litigiu de ani buni.

Stadionul din Ghencea a fost inaugurat, dar FCSB a avut interzis pe arenă.

Andrei Vochin consideră că echipa lui Becali ar trebui să joace în Ghencea.

”Este războiul unei minorităţi. Dacă întrebi oamenii de pe stradă vor spune că îşi doresc să vadă un meci pe un stadion nou, chiar dacă sunt cu FCSB sau Steaua. Vorbesc despre oameni normali.

Câţi am văzut la Steaua? Eu am văzut suporteri foarte puţini. Câţi am văzut la FCSB şi câţi am văzut la Steaua? De ce nu putem rezolva acest război prin intervenţia statului? Din punct de vedere economic, o instituţie a statului ar putea să îşi rezolve anumite probleme economice.

De ce trebuie să ne gândim tot timpul la o astfel de minoritate, care pune astfel de probleme.

Hai să facem sondaj de opinie. Clubul poate să spună luctrul ăsta, că au un interes. Dar este vorba de instituţia statului, iar o instituţie a statului nu doreşte să primească bani de la cineva public. În timpul acestor probleme, noi pierdem bani. Noi iar ne punem problema că o minoritate să supără. Trebuie să ne gândim la ce vrea majoritatea.

Şansa acest minorităţi este că nu reuşim să ne ”coagulăm” ca şi popor. Oamenii nu vin să facă o masă. Câţi suntem noi? Suntem mai mulţi. Trebuie să faceţi ca noi”, a spus Andrei Vochin, la Orange Sport.