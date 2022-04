Constantin Budescu a dezvăluit de ce nu face schimb de tricouri: „Singurul pe care-l voiam era al lui Totti”

Mijlocașul Constantin Budescu, legitimat în prezent la FC Voluntari, a recunoscut că nu face schimb de tricouri la finalul partidelor, indiferent de numele adversarilor.

„Singurul tricou pe care-l voiam era al lui Totti”, a recunoscut Constantin Budescu

Constantin Budescu a ajuns la FC Voluntari la jumătatea lunii februarie, după ce s-a despărțit de FCSB. El s-a accidentat în meciul cu Farul, a fost operat, dar nu va mai juca în acest sezon.

Chiar dacă nu traversează o perioadă plăcută, el continuă să fie în centrul atenției. „Nu obișnuiesc să fac schimb de tricouri, de când am copii am început, îmi cer ei. Singurul care-mi plăcea foarte mult și pe care-l simpatizam era Totti.

Dar când am jucat contra lui nu am apucat, era prea mare bătaia. Din ce știu cred că l-a luat Denis Alibec. Am zis că o să-l sun pe Bogdan Lobonț să-mi facă rost de un tricou.

Îmi plăcea foarte mult și Gheorghe Hagi, urmăream meciurile, dar nu prea aveam eu posibilitate să cumpăr tricourile dânsului”, a declarat Constantin Budescu pentru PRO Arena.

Budescu a fost avdersar cu Francesco Totti în sezonul 2016/2017 în grupele Ligii Europei, în dubla manșă dintre AS Roma și Astra Giurgiu, când echipa română a fost învinsă în deplasare cu 0-4 și a remizat în deplasare, 0-0.