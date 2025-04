Constantin Budescu a primit prima ofertă după ce a fost exclus din lot de Ilie Stan la Buzău: „E supărat că l-am bătut 7-1 cu Brănești”

Ajuns la vârsta de 36 de ani, Constantin Budescu nu ia sub nicio formă în calcul retragerea din fotbal, deși nu face parte din planurile lui Ilie Stan la Gloria Buzău. Fotbalistul român a transmis că a primit oferte, imediat după declarațiile făcute de noul antrenor de la Buzău.

Constantin Budescu: „Acum mă antrenez singur”

Constantin Budescu nu a mai jucat din luna februarie pentru Gloria Buzău, după ce a suferit o accidentare. Între timp, buzoienii s-au despărțit de Eugen Neagoe, iar la cârma echipei a fost instalat Ilie Stan.

Noul antrenor al formației nou promovate a transmis din start că nu se va baza pe fotbalistul de 36 de ani, așa cum a apărut în presă în ultima lună.

Replica jucătorului cu 15 selecții la naționala României a venit imediat, iar Ilie Stan a confirmat și la meciul următor că nu îl ia în calcul pe veteranul echipei.

În tot acest timp, Constantin Budescu „și-a făcut viața”, iar acesta așteaptă finalul sezonului pentru a vedea ce urmează în cariera. Într-o intervenție TV, Budescu a transmis că nu ia în calcul retragerea din fotbal și că a fost ofertat deja de mai multe cluburi

„M-am retras? Am făcut mini vacanță. Cei din conducere mi-au zis să vin la antrenamente, dar am zis că în situația de față nu vin. Vom vedea de la vară.

Nu am avut probleme cu antrenorii, nici acum nu am o problemă, pentru că nu am apucat să ne facem probleme unul altuia. Le spunea la antrenamente băieților că nu o să mă bage, nu o să joc.

Am vorbit cu cei din conducere și mi-au zis să stau acasă până se rezolvă situația. Cei de acolo mi-au dat dreptate.

Din moment ce vorbește despre mine când eu nu sunt acolo… Probabil e supărat că i-am bătut o dată cu 7-1, o dată cu Brănești când i-am stricat petrecerea. Nu are legătură.

Am înțeles că a mai făcut așa și cu alți jucători. M-au sunat că au avut aceeași problemă. Probabil a vrut să dea vreun exemplu. Am preferat să-mi văd de treabă.

Nu am trecut prin așa ceva, veneam după o perioadă de recuperare și am preferat să continui recuperarea și acum mă antrenez singur”.

Constantin Budescu: „Oferte au apărut de a doua zi după declarațiile lui Ilie Stan”

„Nu mă retrag, a fost bine până acum. Eu îmi doresc să scape de retrogradare. Vom vedea. Nu se aștepta nimeni să câștige la Sepsi, Hermannstadt și să piardă acum acasă. La ce rezultate au fost, se poate întâmpla orice.

Am contract până în vară și dacă ne salvăm se prelungește cu încă un an. Oferte au apărut de a doua zi după declarațiile lui Ilie Stan. Din showbiz nu le mai pun, că am la cântări luate…”, a declarat Constantin Budescu, în direct la .

Cifrele lui Constantin Budescu în acest sezon de SuperLiga