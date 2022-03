Constantin Budescu a vorbit despre posibilitatea de a pleca de la FC Voluntari: „Orice este posibil”

FC Voluntari a fost învinsă de CFR Cluj, scor 0-1, în etapa cu numărul 29 din Liga 1. Constantin Budescu este de părere că formația ardeleană va câștiga titlul și în acest sezon.

Budescu a vorbit și despre o eventuală despărțire de ilfoveni la finalul acestui sezon.

”Au dat gol și cam asta a fost istoria meciului. Am încercat să ducem mingea în fața porții și să marcăm, dar din păcate nu am reușit. E o echipă solidă, se știe asta de câțiva ani. Probabil va câștiga campionatul și anul acesta pentru că are un avantaj destul de mare. Obiectivul e să ajungem în play-off. Mai avem un meci și sper să rămânem în play-off.

Nu mă tem de nimic, tot timpul mă gândesc la echipa mea, nu în alte părți. Încerc să îmi fac treaba pentru echipa mea. Nu am discutat acest lucru, este devreme. Am semnat până în vară și orice este posibil. Pot rămâne sau nu. Am venit de două luni și nu m-am gândit la nimic deocamdată”, a declarat Constantin Budescu la finalul partidei.