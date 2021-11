Constantin Budescu l-a scos din sărite pe Mihai Stoica: ,,Am înnebunit la faza asta”

Constantin Budescu a intrat ,,în gura patronului”, după ce la meciul de campionat cu FC Voluntari, din etapa a 15-a a Ligii 1, a oferit numai pase cu exteriorul.

La meciul cu FC Botoşani, din etapa a 16-a, fotbalistul de 32 de ani a intrat din postura de rezervă pe teren, iar în minutul 79 a fost foarte aproape să înscrie. Atunci, în timpul meciului, Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a crezut că fotbalistul a lovit mingea cu exteriorul din nou, ceea ce l-a scos din sărite în acel moment. După ce s-a uitat pe reluare, oficialul FCSB a remarcat cu exactitate cum a lovit balonul ,,Artistul”.

,,Am înnebunit la faza asta, am sărit pe stadion. Având idei precounepute, am zis că a dat la mişto. După m-am uitat pe rezumatul pe care-l faceţi voi, şi am văzut că a vrut să înţepe mingea, nu avea cum să dea cu latul.

Şi am zis că uite ce greşeală am făcut. Noi am avut discuţii legate de faza asta.”, a declarat Mihai Stoica, pentru Telekomsport.