Constantin Schumacher, aproape să semneze cu o nouă formație: „Astăzi sau mâine o să se definitiveze!”

Constantin Schumacher, ultima dată antrenor la FC Argeș, se află în tratative cu un nou club.

Mai exact, tehnicianul este foarte aproape de a bate palma chiar cu CS Mioveni, retrogradată și ea în Liga 2, ca și FC Argeș, la finalul sezonului trecut. Iată ce a spus antrenorul despre discuțiile legate se semnătura sa.

„Astăzi sau mâine o să se definitiveze!”

„Sunt în discuții, încă nu am semnat contractul. Astăzi sau mâine o să se definitiveze. Am discutat cu ei, am ajuns la un numitor comun, doar că nu am semnat. Acum sunt în drum spre club și continui discuțiile cu dumnealor, despre ce avem, ce jucători putem să aducem, ce condiții, ce dorim, ce obiectiv avem, lucruri normale”, a mărturisit Constantin Schumacher, pentru Liga2.ro.