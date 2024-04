Continuă scandalul la Red Bull. Femeia care l-a reclamat pe Horner se simte „intimidată și izolată”

BBC a publicat marţi un articol în care o prietenă a angajatei Red Bull, care îl acuză pe managerul Christian Horner de comportament inadecvat, destăinuie că reclamanta se simte foarte supărată, intimidată şi singură.

Austriacul Christian Horner a fost exonerat, la finalul lunii februarie, de acuzaţiile de hărţuire sexuală aduse de o angajată Red Bull. BBC a discutat cu o prietenă a reclamantei, care, sub protecţia anonimatului, a declarat: „Este imposibil ca oamenii să înţeleagă prin ce trece prietena mea. Nu poate să vorbească şi nu vrea să vorbească. Dar pot să vă spun ce face ea. De fiecare dată când o întreb ceva, ea izbucneşte în plâns şi spune că nu are cu cine să vorbească pentru că nu are voie să vorbească”, a spus prietena reclamantei.

Reclamanta nu a vorbit niciodată până acum în public, ea semnând o clauză de confidenţialitate. După ce Horner a fost exonerat de Red Bul, ea a depus o plângere la comitetul de etică al Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA) şi a făcut apel la decizia de respingere a cazului.

Red Bull mandatase o firmă care să efectueze o investigaţie independentă în cazul Chrstian Horner.