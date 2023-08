Corvinul Hunedoara, victorie în Liga 2 cu AFK Csikszereda, scor 2-0

Formaţia Corvinul Hunedoara a învins, sâmbătă, cu scorul de 2-0, echipa AFK Csikszereda, în etapa a treia a Ligii a II-a.

Golurile au fost marcate de Hrezdac (54) şi Coman (70).

Vasile Miriuță, instalat pe banca tehnică a celor de la Chindia Târgoviște

Chindia Târgoviște a renunțat rapid la serviciile lui Dragoș Militaru. Dâmbovițenii au decis să instaleze un nou tehnician după doar 2 etape din noul sezon de Liga 2.

Mai exact, noul antrenor al Chindiei este chiar Vasile Miriuță, cel care ultima dată a pregătit-o pe Minaur Baia Mare.

„Cunosc cât de cât lotul. Sunt jucători care au jucat anul trecut și în Divizia A. În mare parte cunosc lotul, dar sper ca până la primul meci să îi cunosc și mai bine. Conducerea decide ce jucători vor mai veni, dar ne vom consulta. Rămâne de văzut câți jucători și pe ce post.

Deocamdată, Renzo Rossi rămâne colaboratorul meu aici, iar în scurt timp vom anunța și noul preparator fizic. Vom aduce și un secund.

Tot ce spun este că voi face tot ce depinde de mine ca să câștigăm. Trebuie neappărat o victorie marți. Au fost până acum două rezultate de egalitate. Important e să câștigăm. Trebuie să mă impli împreună cu jucătorii ca marți să câștigăm.

Condițiile sunt foarte bune. Sunt condiții de Divizia A, stadion nou, teren senzațional. Luni, la primul meci, cu Steaua, a fost stadionul plin. Acum doi ani, când echipa juca la Ploiești, cred că au fost vreo 5.000 în tribună, asta înseamnă că lumea e lângă echipă și sunt sigur că ne va susține în continuare”, a spus Miriuță, la conferința de presă.

„După cum bine știți, am oficializat deja despărțirea de Dragoș Militaru pe cale amiabilă. Din acest moment, noul antrenor principal este Vasile Miriuță. Am încercat, de când am venit, să facem lucrurile așa cum ne-am propus. În mare parte am reușit, au fost și anumite probleme pe care va trebui să le reglăm din mers. Mi-aș dori să vorbim despre echipă, nu despre trecut”, a spus Andrei Cordoș, președintele Chindiei, în cadrul unei conferințe de presă.