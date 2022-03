Coșmarul lui Djokovic a ajuns până în America! Așteaptă decizia americanilor pentru a fi lăsat să intre în țară

Novak Djokovic, locul 2 ATP, speră să joace la turneul Masters 1.000 de la Indian Wells şi a fost inclus la tragerea la sorţi a meciurilor de pe tabloul principal.

„Novak Djokovic este pe lista de jucătorilor înscrişi la turneu şi, prin urmare, este plasat la tragerea la sorţi de astăzi. În prezent, suntem în legătură cu echipa sa. Cu toate acestea, nu a fost stabilit dacă va obţine aprobarea CDC (n.r. – centrul pentru control al bolilor) pentru a intra în ţară şi participa la eveniment”, au precizat organizatorii.

Novak Djokovic is on the tournament entry list, and therefore is placed into the draw today. We are currently in communication with his team; however, it has not been determined if he will participate in the event by getting CDC approval to enter the country.#IndianWells

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 8, 2022