Coşmarul trăit de o arbitră pe jumătate rusă din cauza războiului din Ucraina: „Nu credeam că pot să urăsc pe cineva așa”

Arbitra asistentă Marina Streletskaya este ucraineancă, dar bunica ei locuiește în Siberia și se consideră pe jumătate rusă. Cu toate acestea, ea recunoaște că situația din Ucraina i-a trezit multe sentimente de ură la adresa rușilor.

„Nu credeam că pot să urăsc pe cineva așa”, a declarat Marina Streletskaya

Arbitra trece printr-un al doilea moment de cumpănă în viață. Prima dată ea a părăsit Ucraina în 2014, când trupele rusești au atacat Donbass. Acum, ea a ales să se refugieze în Elveția, unde oficiază la meciuri din ligile inferioare.

„Timp de două ore, cât ţine un meci de fotbal, uit totul despre ce se întâmplă acasă. Văd doar soldaţi, atacatori… E bine măcar că două ore nu mă pot gândi la război.

Sinceră să fiu, când îmi făceam bagajele plângeam mult şi nu credeam că trebuie să plec. Pentru mine este a doua oară, pentru că sunt din Donbas. Cânt ne-am mutat, în 2014, a fost dificil. O lună sau două a fost foarte greu din punct de vedere mental.

Totuşi, la vremea aceea, mai mult sau mai puţin totul era bine. Am ajuns la Dnipro, am înţeles că asta este Ucraina. Am găsit un loc de muncă acolo, am arbitrat în meciurile din campionatul Ucrainei.

Totul a fost relativ bine. Doar părinţii au rămas în Donbas. Nici acum nu vreau să mă mut din ţara mea. O iubesc, vreau să locuiesc în Ucraina.

Bunica mea paternă este din Rusia, din Siberia. Puteţi spune că sunt pe jumătatea rusoaică. Dar mi-au stârnit un asemenea sentiment de ură, încât nici nu mă puteam gândi că aş putea urî pe cineva atât de mult.

Sora mea a încercat să mă ajute să depășesc aceste emoții negative, ura care a pulsat în sângele meu tot timpul. Și chiar m-a ajutat, pentru că după o săptămână am început să mă simt mai bine.

Dar nu am simțeam nicio emoție, trăiam de parcă aveam un corp gol. Sâmbăta trecută am arbitrat un meci din divizia a treia. Elveția are un sistem ușor diferit – ei numesc arbitri pentru o lună întreagă. De aceea am un meci în fiecare weekend”, a declarat Streletskaya pentru publicația ucraineană new.sport.ua.

Marina Streletskaya ține legătura zilnic cu Ekaterina Monzul

Arbitra asistentă este la curent cu tot ceea ce se întâmplă în Ucraina nu doar citind știrile sau uitându-se la televizor, ci și din conversațiile cu Ekaterina Mozul.

Mozul a devenit, pe 5 septembrie 2021, prima femeie arbitru care a condus, la centru, un meci al naționalei masculine a țării noastre. S-a întâmplat cu ocazia partidei România – Liechtenstein, din Grupa J a preliminariilor CM din 2022.

„E greu pentru acum pentru Ekaterina Monzul, vorbesc cu ea în fiecare zi, văd cât de greu este pentru moralul ei. Poate pentru că părinţii ei sunt acolo. Pentru pentru că Harkov a suferit mai mult. Este distrus, văd în clipuri. Asta este oribil.

Ruşii trebuie să simtă durerea noastră. Multe mulţumiri UEFA şi FIFA pentru că au făcut ca echipele ruseşti să nu poată juca şi arbitrii să nu poată arbitra. Ei spun că fotbalul este în afara politicii, dar ei l-au ales pe acest preşedinte şi îl susţin. Da, ei nu simt că rudele lor sunt pe moarte”, a declarat Marina Streletskaya.