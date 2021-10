Cosmin Contra, detalii din spatele dezastrului de la Dinamo: „Totul a fost o minciună!”

Fostul antrenor din Ștefan cel Mare a fost acuzat în mai multe rânduri de către suporterii din DDB că a fost complice în degringolada declanșată de ibericul Pablo Cortacero!

Adus ca un garant al noului proiect de la Dinamo, antrenorul Cosmin Contra a plecat de la echipă în plin sezon, locul său fiind luat chiar de secundul acestuia, Jerry Gane. Fără să vadă vreun ban din partea lui Pablo Cortacero din momentul venirii în Ștefan cel Mare, “Guriță” a acuzat anumite probleme medicale și a decis să rupă contractul cu echipa după doar câteva luni de la numire.

Acum, Contra a revenit din nou în antrenorat și îi pregătește pe arabii de la Al-Ittihad. Întrebat despre culisele evenimentelor de la Dinamo din perioada în care s-a aflat în cadrul clubului, „Guriță” a răspuns tranșant și a dezvăluit că totul a fost doar o minciună din partea ibericilor.

„Totul a fost o minciună. Au cumpărat Dinamo pentru 500.000 de euro. Este puțin pentru un club atât de mare, cu așa de mulți fani. Un cunoscut din Spania m-a sunat și mi-a spus că a găsit un cumpărător pentru Dinamo. I-am transmis că mă interesează dacă e un proiect bun și dacă sunt oameni serioși.

Au promis să investească 10 milioane de euro în primul sezon, să facă o academie, să promoveze jucători tineri. Era ca un vis. Să ai pe cineva puternic în spate și un astfel de plan. Au arătat niște hârtii pe care era scris că au 150 de milioane de euro în bancă. Dar până la urmă îți dai seama că oricine poate face un astfel de document. Am crezut că doresc să facă ceva bun pentru fotbalul românesc.

Am semnat cu 15 jucători, am adus români și străini, iar pe hârtie am obținut salarii bune. Dar minciunile au început să iasă la iveală după doar o lună. Se spunea că vom fi plătiți marți, apoi miercuri, dar vineri nu sunt bani. Minciunile s-au adunat. Și am simțit că e ceva în neregulă. Le-am spus jucătorilor și colaboratorilor mei că suntem cei mai buni. Am continuat așa timp de una, două, trei luni. Am dat bani din propriul buzunar pentru a plăti oamenii la cantonament. Eram stresat și mă întrebam ce-o să se întâmple cu viața mea. Am avut o carieră frumoasă, trăiesc bine și nu am nevoie de așa ceva. După trei luni de tensiune, când am simțit o durere în piept, mi-a fost clar. Am decis să plec.

Fanii dețin 35% din proprietate, spaniolii controlează celelalte acțiuni, dar au dispărut. Nu au mai apărut din luna decembrie. Suporterii dau bani prin bilete și taxe de membru. De asemenea, plătesc pentru tichete virtuale și încearcă să salveze clubul. Dar acest lucru este imposibil, 12.000 dintre ei nu pot câștiga această bătălie”, a spus Contra, potrivit Play Sport.