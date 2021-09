Cosmin Contra, răspuns tranșant pentru cei din DDB: „Să fie sănătoși. Știu cât am suferit 4 luni acolo”

Chiar dacă a scăpat de interdicția de a face transferuri, Dinamo continua să se confrunte cu probleme financiare iar conflictele dintre DDB și foști jucători ai alb-roșilor continuă.

Cosmin Contra (45 de ani) a oferit o primă reacție după ce a fost criticat dur de suporterii lui Dinamo.

„Orice punct de vedere am nu o să intereseze pe nimeni. Dacă cei din DDB se simt mai bine când mă acuză pe mine, atunci să fie sănătoși. Eu știu cât am suferit 4 luni acolo și cât am încercat să fac treabă într-o atmosferă imposibilă creată de spanioli.

Am crezut într-un proiect care a fost o minciună de la început. Eu le doresc celor de la DDB să reușească să salveze echipa de la retrogradare. Să acuzăm oameni care chiar au vrut să facă ceva e ușor.

După 6 luni de zile am luat 2 salarii fără să ameninț pe nimeni și fără să mă bată gândul să dau în judecată clubul”, a declarat Contra pentru GSP.ro.