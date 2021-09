Cosmin Matei, emoţii la Timişoara! Dinamovistul s-a prăbuşit pe gazon

Cosmin Matei a fost protagonistul unui moment înfricoşător în finalul meciului cu Ripensia Timişoara. Dinamovistul s-a prăbuşit pe teren, iar ambulanţa a intrat pe gazon.

Ricardo Grigore a fost primul care i-a oferit îngrijiri mijlocaşului căzut la pământ. Fundaşul s-a asigurat că Matei nu este în pericol să se înece. L-a mutat pe o parte şi a fost atent să nu îşi înghită limba.

Matei şi-a revenit după un minut de panică, timp în care medicii de pe ambulanţă au intrat în teren pentru îngrijiri de urgenţă. Marcatorul singurului gol al partidei a revenit apoi pentru ultima parte a meciului.

„Mi-am pierdut aerul, nu am reuşit să respir, m-am panicat şi eu şi nu am putut să respir zece, douăsprezece secunde. Sunt bine acum. Important e că echipa merge mai departe, mă bucur că am reuşit să înscriu, sunt sănătos şi încerc să intru într-un ritm de joc” – a declarat jucătorul revenit la Dinamo în această toamnă.

Cosmin Matei a mai jucat la Dinamo în perioada 2012-2016.