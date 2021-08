Cosmin Olăroiu, despre o posibilă revenire la FCSB: „Ar mai putea lucra Gigi Becali cu mine?”

Tehnicianul român a vorbit despre o eventuală colaborare cu patronul celor de la FCSB!

Liber de angajament în momentul de față după despărțirea de chinezii de la Jiangsu Suning, Olăroiu a fost unul dintre favoriții suporterilor de la FCSB pentru preluarea băncii tehnice. Întrebat despre posibilitatea de a reveni pe viitor la formația bucureșteană, antrenorul în vârstă de 52 de ani a lăsat de înțeles că sunt șanse minime să se întoarcă la echipa lui Gigi Becali, din cauza implicării excesive a patronului din ultimii ani.

„Nu știu, sunt treburile lor acolo (n.r.la FCSB), ce fac ei acolo și ce antrenor pun, dar în ce mă privește pe mine, nu este nimic. Păi ar mai putea lucra Gigi Becali cu mine? Cam asta e întrebarea…

Nu știu (râde). Acum sincer, n-ai de unde ști. Și să știi, am întâlnit de-a lungul vieții petrecute în fotbal fel și fel de președinți. Apoi, am experiența altor antrenori cu care am discutat și mi-au povestit fel și fel de chestii. Și președinții sunt, în general, more or less, cam aceeași peste tot.

Poate doar la cluburile mari care au un management care protejează într-un fel sau altul antrenorul, în relația cu președintele. Peste tot o să găsești președinți care fac tot felul de presiuni asupra antrenorilor. Adică viața noastră nu se rezumă numai la a antrena echipa, știi? Trebuie să ai un management cu presa, un management cu suporterii, cu conducerea clubului”, a spus Cosmin Olăroiu, potrivit playsport.ro.