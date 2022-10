Cosmin Stan, antrenorul Dumbrăviței, acuză arbitrajul de la meciul cu Rapid: „Explodez, nu mă pot controla!”

Dumbrăvița a fost învinsă categoric de Rapid (1-4). Deși echipa sa a deschis scorul, Cosmin Stan a avut un discurs vehement la adresa arbitrajului.

Mai exact, antrenorul Dumbrăviței s-a arătat extrem de nervos după meci. Iată ce a spus despre arbitraj.

„La golul 3, fault grosolan la un jucători de-ai noștri! Explodez! Nu mă pot controla!”

„N-am crezut că o să venim la un meci cu echipă de Liga 1 și o să discutăm despre faze litigioase. Am avut penalty clar! De ce trebuie să se întâmple tot timpul asta, ca echipele mai mari să fie avantajte? Acest arbitru nu are valoare dacă nu a văzut acest penalty. Tot el, acum două săptămâni, dă un penalty în meciul dintre Baia Mare și Dinamo…

Îmi pare rău că trebuie să discut de arbitraj, nu despre fotbal. La golul 3, fault grosolan la un jucători de-ai noștri. Sincer, cum să jucăm așa? În Liga 3 și Liga 2 nu am avut arbitraje rele. Nu cred că au fost sub nivelul fotbalului până în acest moment.

Dar la meciul de azi explodez, nu mă pot controla. Nu am venit aici doar ca să bifăm un meci cu Rapidul. Am venit să încercăm să luăm un punct. Vreau să mă opresc, nu vreau să mai discut. Ce rost mai are?

Am fi preferat să jucăm la noi acasă, la Dumbrăvița, dar știți situația din Timiș. Nu avem niciun stadion cu nocturnă în tot județul”, a declarat Cosmin Stan, pentru Orange Sport.