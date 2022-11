Costel Enache a mulțumit divinității pentru egalul din Cupă cu Petrolul: „Dumnezeu ne-a văzut că suntem muncitori și cu sufletul devotat!”

Unirea Slobozia a remizat contra Petrolului Ploiești (0-0). Deși „Lupii” au avut mai multe ocazii clare de gol, ialomițenii au jucat cu mult curaj.

Costel Enache, tehnicianul Unirii Slobozia, a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus după egalul cu Petrolul.

„Dumnezeu ne-a văzut că suntem muncitori și cu sufletul devotat!”

„E un rezultat bun, am avut în față un adversar superior, cu o categorie în plus. E o echipă cu potențial, cu rezultate bune în Liga 1. Știam că o să ne aștepte un joc greu, dar cred că ne-am descurcat destul de bine cu potențialul pe care îl avem la îndemână în acest moment. Cred că a fost un joc dinamic, agresiv, cred că a plăcut. E cel mai mare beneficiu și pentru noi și pentru spectatori.

Am suferit cel puțin în repriza a doua. Cred că am reușit prin spiritul jucătorilor să rezistăm. Au încercat să se autodepășească și să facă tot ce au putut. A fost și puțin noroc, dar uite că Dumnezeu ne-a văzut că suntem muncitori și cu sufletul devotat pe teren, iar atunci probabil că ne-a ajutat.

Am suferit un pic pe final. Consider că este un rezultat bun, puțin norocos, dar cred că în momentul în care pe final am avut în teren jucători de 2004, 2003, 2002, chiar mulți, jumătate de echipă era cu juniori, ne-am asumat și presiunea Petrolului.

(N.r. – Despre faptul că s-a întors la Ploiești, după ce a pregătit-o pe Petrolul în perioada decembrie 2019 – iulie 2020) O să vin întotdeauna cu bucurie. Fanii nu mi-au zis nici de bine, nici de rău. Spre deosebire de ultima dată când am venit ca adversar (n.r. – în 2021, când o pregătea pe Poli Iași), atunci letopisețul a fost întreg (n.r. – a fost înjurat), pentru toată familia, de la bunici până la nepoțele. Acum nu au avut nimic de împărțit cu mine. Vin cu bucurie aici, am amintiri, au rămas prieteniile și nu am cum să le uit. M-am simțit bine, am fost bine primit și o să rămână o etapă frumoasă din viața mea profesională”, a declarat Constantin Enache, pentru PrimaSport.