Costin Lazăr a povestit un moment emoționant din carieră: „Prima oară când a plâns în fotbal”

Costin Lazăr a rememorat un episod emoționant din cariera sa. Este vorba despre momentul în care a plecat de la Rapid. „În perioada când trebuia să plec de la Rapid și mi-au scandat, m-au înjurat, am simțit că nu mai sunt dorit și i-am pus banderola pe braț lui Marcos Antonio, ultimele 3 etape.

Ce m-a bucurat, că la ultimul meci cu FC Brașov, m-au aplaudat toți. Nu mai eram căpitanul, dar era ultimul meu meci. M-am dus în vestiar și am început să plâng, prima oară când am plâns în fotbal. Și am plecat. (…)

Eu sunt genul care atunci când nu mă mai simt dorit, plec. Eu așa sunt, dacă simt că nu mai e încredere în mine.

Nu mă vei mai aprecia dacă nu ai încredere în mine, de ce să forțez lucrurile. De ce să rămâi unde nu ești iubit?”, a povestit Costin Lazăr, potrivit fanatik.ro.