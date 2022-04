„Cred că am avut și 2-3 penaltyuri!”. Dan Petrescu nu s-a putut abține să nu critice arbitrajul și după un meci amical

După ce s-a năpustit asupra lui Istvan Kovacs, centralul care a condus derby-ul cu FCSB de duminica trecută, „Bursucul” l-a luat în vizor și pe fratele arbitrului din Carei.

Szabolcs Kovacs a fost delegat să oficieze la amicalul disputat de campiona României cu Dinamo Kiev, ieri seară, în Gruia. Și nici el nu a scăpat de reproșurile tehnicianului ardelenilor.

„Cred că meritam victoria, dar Dinamo Kiev e o echipă foarte bună, și astăzi a jucat foarte bine, dar per total nu știu dacă au avut vreun șut pe poartă. Cred că am avut și 2-3 penalty-uri, dar nu am mai primit nici în amicale, nici în meciuri oficiale.

Asta este, a venit fratele lui Kovacs acum, la următorul meci vine sora lui Kovacs, apoi fata sau băiatul lui Kovacs. Și uite așa continuăm… OK, e meci amical, dar dacă e penalty, mă băiatule, dă, mă, că a fost clar! Au fost două la aceeași fază”, a acuzat Petrescu după ultimul fluier.

Acesta a mers mai departe și s-a luat de cei care au făcut posibilă o astfel de „combiație fatală”, în opinia lui Petrescu.

„Nu înțeleg cum poate fi trimis fratele lui Kovacs, după ce Istvan a făcut praf meciul cu FCSB, când ne-a lăsat în 10 din minutul 40, cât a fost. Nu ar trebui să vorbesc despre acest lucru, dar nu înțeleg logica acestei delegări.

Cum poți să-l trimiți pe fratele lui Kovacs? Sincer acum! Cu tot respectul pentru ei, dar deja ați comis-o, ne-ați «curățat». Lăsați-ne în pace, să jucăm. Mă uitam la Benzema, că a ratat penalty. Bine că primește! Nici nu știu de când n-am mai primit noi penalty”, a încheiat antrenorul CFR-ului.