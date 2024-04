Crede Adi Mutu că a fost sabotat de jucători în meciul de la Hunedoara? ”M-a surprins”

Rapid a pierdut în fața grupării CFR Cluj, scor 1-4, iar Adrian Mutu a vorbit despre victoria ardelenilor, precum și despre perioadă prin care trec giuleștenii.

”Brilianul” nu a fost surprins că ardelenii au învins și a recunoscut că nu a trecut peste eșecul înregistrat cu echipa Corvinul Hunedoara. De asemenea, Mutu a fost întrebat dacă este de părere că foștii săi elevi au sabotat partida cu hunedorenii.

”CFR a avut o prestație solidă, dar și Rapid a avut o prestație slabă. În campionat am fost mulțumit de echipă. În 10 etape, în campionat, eram pe primul loc aproape la toate capitolele. M-a surprins într-un mod neplăcut că n-am înțeles ce s-a întâmplat cu echipa la Hunedoara. Eu n-am putut trece peste acel rezultat din Cupă”, a declarat Mutu, pentru Fanatik.

„Nu cred că m-au sabotat jucătorii. Nu m-am gândit la asta, că nu este în mentalitatea mea. Noi am avut evoluții bune în play-off contra Craiovei și a lui Sepsi. După meciul din Cupă îmi era foarte greu să mă văd cu jucătorii. M-am simțit trădat la acel meci de la Hunedoara. N-am avut nicio problemă cu jucătorii, atmosfera era ok înaintea meciului de la Hunedoara. Nu regret că am demisionat. Rezultatul din Cupă a rămas. Trebuie să am onoare și să-mi dau demisia. Nu am regrete. Pentru mine s-a rupt ceva în timpul meciului la 3-0, la Hunedoara”, a declarat Mutu, conform sursei citate.