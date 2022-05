Crema tenisului juvenil se adună la București: „Este cel mai mare turneu Under 14 din Sud-Estul Europei”

Peste 240 de jucători din 25 ţări participă la ediţia a 10-a a turneului Dr. Oetker Junior Trophy Bucharest. Competiţia din circuitul Tennis Europe este rezervată jucătorilor sub 14 ani şi are loc la Centrul Naţional de Tenis (CNT) până pe 22 mai.

Jucătorii străini pot participa la cel puţin 2 sau 3 turnee în România

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis (FRT), George Cosac, a declarat că FRT intenţionează să organizeze în această perioadă alte două turnee în România la această categorie de vârstă.

„Este a zecea ediţie a Dr. Oetker Junior Trophy, cel mai mare turneu Under 14 din Sud-Estul Europei. Este o competiţie care a crescut de la an la an.

Am stat de vorbă cu domnul Cozma (n.r. – directorul general al sponsorului principal) şi i-am propus să încercăm să legăm această competiţie de încă două turnee, astfel încât jucătorii străini care vin în România să vină şi să participe la cel puţin 2 sau 3 turnee.

Cu siguranţă aşa numărul jucătorilor străini va fi mult mai mare. Aşa cum e azi, ei sunt nevoiţi să vină în România pentru o singură competiţie, iar dacă au ghinion la tragerea la sorţi sau să piardă în primul meci, investiţia deplasării este destul de mare”, a afirmat el, conform agerspres.ro.

Tinerii jucători au posibilitatea să puncteze şi să urce în clasamentul mondial

George Cosac a spous că toate ţările cu tenis dezvoltat au zeci sau chiar sute de turnee de acest gen. „Fără aceste turnee, copiii nu se pot dezvolta şi nu îşi pot îndeplini visurile de ajunge precum Simona Halep, Horia Tecău, Andrei Pavel şi, de ce nu, Ilie Năstase.

Toate ţările cu tenis dezvoltat au zeci sau chiar sute de turnee de acest gen. Asta pentru că aceşti copii joacă acasă la ei, au susţinerea părinţilor şi a celor din tribune, sunt obişnuiţi cu mediul şi aşa mai departe şi în acest fel le este mai uşor să obţină punctele necesare să urce în clasamentul mondial.

Datorită domnului Cozma avem a zecea ediţie a turneului, iar azi avem aproape 50 de băieţi pe tabloul principal şi 42 de fete. Iată că au astfel posibilitatea să îşi încerce puterile, să puncteze şi să urce în clasamentul mondial”, a adăugat Cosac.

FR de Tenis nu are suficienţi bani pentru a investi în turnee pentru copii

Președintele FR de Tenis a explicat că federaţia nu are suficienţi bani pentru a investi în turnee pentru copii, finanţarea de la Ministerul Sportului fiind foarte mică. „Modul în care se împart banii către federaţii ar trebui să se împartă după mai multe criterii, cel puţin cinci.

Dintre acestea notorietatea şi vizibilitatea sunt extrem de importante, indiferent de obiectul de activitate. Iar apoi mergem mai departe şi e vorba despre tradiţie, sportivi legitimaţi şi performanţe.

Anul acesta şi anul trecut am primit printre cele mai mici bugete raportat la celelalte federaţii. Adăugăm aici faptul că din 2017 şi până în 2020 bugetul a fost sistat. Conform celor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie finanţarea a fost oprită ilegal.

Aşteptăm luna aceasta motivarea şi astfel toată lumea va putea vedea că a fost un abuz ceea ce s-a întâmplat cu FRT. În ceea ce priveşte împărţirea bugetului, s-a ajuns la argumentul că tenisul e un sport profesionist.

Dar eu nu cunosc un jucător de handbal, baschet, volei sau de la altă disciplină care nu e profesionist azi în România. Doar 5% din jucătorii de tenis sunt angajaţi în România, deci practic ei nu beneficiază de banul public, aşa cum beneficiază toţi ceilalţi sportivi.

Jucătorii de tenis câştigă bănuţi în străinătate pe care îi investesc apoi în economia românească. Iată că jucătorii de frunte aduc banii de afară în ţară, deci ar trebui cu atât mai mult să fie susţinut tenisul”, a precizat Cosac.

Ideea turneului este să dea următorii campioni, a declarat Ilie Năstase

Fostul număr 1 mondial, Ilie Năstase, a declarat că aceste competiţii contribuie decisiv la formarea tinerilor jucători de tenis. „Pe timpul nostru nu existau aceste turnee, dar cu atât mai bine că există acum.

M-am uitat puţin şi am observat că sunt copii din toate ţările. Sigur o să aflăm mai târziu că dintre aceşti jucători iese numărul 1 mondial, cum am înţeles că a fost poloneza (n.r. – Iga Swiatek), pe care am văzut-o şi ieri în finală la Roma.

Asta e ideea acestui turneu, să dea următorii campioni. Copiii care joacă la turneul acesta primesc puncte şi nu mai trebuie să cheltuie bani să joace în altă parte. Şi eu când eram la federaţie aveam turneele ‘Ion Ţiriac’ şi turneele ‘Ilie Năstase’.

Şi s-a văzut că jucătorii de azi au participat în trecut la aceste turnee. Aveam atunci 30 de turnee. Cu toate că acum avem rezultate la federaţia de tenis, banii sunt puţini. Banii de la minister trebuie distribuiţi după valoare.

Noi avem 10 cele mai bune fete în top 100 mondial, mai mult nu putem”, a menţionat el.

240 de jucători din 25 de ţări vor participa la turneul de la București

Ioan Cozma, directorul general al sponsorului principal, a afirmat că Junior Trophy a devenit în timp unul dintre cele mai importante turnee pentru copii din Sud-Estul Europei.

„Este o performanţă faptul că am ajuns la a zecea ediţie. Acum trei ani spuneam că vrem să facem din Dr. Oetker Junior Trophy un Petit As (n.r. – turneu din Franţa rezervat copiilor cu vârste între 12 şi 14 ani) din această parte a Europei şi se pare că ne-am atins scopul.

Anul acesta avem 240 de jucători din 25 de ţări, este un lucru care mă face mândru şi să îmi doresc să continui. Sunt chiar bucuros că am reuşit această performanţă. Dar nu sunt numai meritele noastre, ci şi ale Federaţiei Române de Tenis, care are un exerciţiu în a organiza aceste turnee.

Iar federaţia este foarte dedicată acestui turneu. În trecut, noi am organizat, la Curtea de Argeş, Summer Camp Girls, pentru fete sub 16 ani, la care participau şi echipe naţionale. Acest turneu e dat acum la Timişoara, dar o să-l luăm înapoi.

Ceea ce vreau să spun e că la acest turneu, în 2012, a participat şi Iga Swiatek… ca să vedeţi de unde răsar campionii”, a explicat Cozma.