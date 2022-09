Cristi Balaj este sigur în privința meciului Dinamo – CSA Steaua: „Nu consider că ar fi marele derby!”

Lumea fotbalului românesc are păreri împărțite când vine vorba de partida Dinamo – CSA Steaua. Meciul va avea loc vineri, în cadrul etapei a 6-a, însă nu toți consideră că acesta este „derby-ul” adevărat.

Cristi Balaj, președintele CFR-ului, a vorbit despre partida dintre cele două rivale. Iată ce a spus.

Cristi Balaj, categoric în privința meciului Dinamo – CSA Steaua!

„Nu consider că aș arbitra marele derby. Eu, după nouă sau zece derby-uri Steaua – Dinamo, consider că am arbitrat echipele care în trecut au adus performanțe internaționale pentru fotbalul românesc”, a declarat Cristi Balaj, pentru Digi Sport.

Înaintea confruntării directe, CSA Steaua ocupă locul 6 cu 10 puncte, în timp ce Dinamo se află pe locul 12 cu doar 6 puncte.