Cristi Balaj, măsuri drastice pentru a stopa dopajul: ”Am introdus această obligaţie în lege”

ANAD va face o serie de modificări în legislația în vigoare pentru a preveni dopajul. Anunțul a fost făcut chiar de Cristi Balaj , președintele Agenției.

Balaj a transmis că pregătește măsuri importante împotriva dopajului, pentru a nu mai exista un caz similar cu cel al scandalului de la Astra. Acesta a explicat cu ce se ocupă angajații din cadrul ANAD, dar și schimbarea pe care vrea să o implementeze cluburilor.

”La direcţia de testare şi educaţie avem 13 persoane. Aceste persoane sunt implicate în tot ce înseamnă a trimite informaţii relevante pentru cluburi si federaţii. Într-un termen scurt am avut peste 300 de sportivi cărora li s-a făcut prelevarea pentru testele de doping, cei ce mergeau la Jocurile Olimpice.

Unii sportivi au fost testaţi de două ori, alţii de cinci, inclusiv fotbaliştii. E greu să mergi la fiecare club în parte, dar de aceea avem materiale care sunt trimise la cluburi dacă le solicită. Trebuie să avem grijă să raspundem prezent când suntem invitaţi. Sunt multe cluburi, majoritatea nu ne invită.

Ne-am asigurat că noua modificare legislativă… am introdus obligaţia ca fiecare federaţie să aibă un contract de colaborare cu un medic care să fie certificicat de către ANAD, la începutul fiecărui an, când apare fiecare listă cu substanţe noi interzise, la 1 ianuarie, în fiecare an.

Acel medic va fi persoana de legătură între federaţie şi noi şi va avea obligaţia de a face cursuri de informare şi a testa jucătorii. Când avem o temă greoaie sau noutăţi, trimitem materiale pentru a informa cluburile”, a declarat Cristi Balaj, pentru Telekom Sport.