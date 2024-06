Cristi Borcea, către Adrian Mititelu: „Pentru ce ții echipa!?”

Cristi Borcea spune că este timpul ca Adrian Mititelu să renunțe la FC U Craiova 1948. Fostul patron de la Dinamo București nu înțelege de ce continuă să facă eforturi, care nu sunt apreciate de suporterii „alb-albaștrilor”.

„Mai mare nebun ca omul ăsta nu am întâlnit. Am vrut să îi dau două milioane pe Costea, mi-a zis: «Pentru că ai luat de două ori Craiova nu îți dau indiferent de sumă». Am luat de la Rapid, Steaua, Timișoara, dar el e cel mai mare nebun pe care l-am văzut.

Este un suporter înfocat, Adiță este un băiat extraordinar. El își bagă banii, dă 20 de milioane pe an și este înjurat. Nu înțeleg nebunia asta. Pentru ce ții echipa, să dai 20 de milioane ca să te înjure 1.000 de oameni. E nebun, cel mai mare dușman al lui este el.

S-a ajuns la retrogradare din cauza lui, s-a băgat , a schimbat și a făcut. Nu puteau să stea jucătorii în ghete, nu alergau, chiar dacă aveau calitate. De ce ești masochist? De ce ești cel mai mare dușman al tău. Nu aș băga nici 100.000, pentru ce?”, a spus Borcea, potrivit Fanatik.ro.