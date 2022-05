Cristi Borcea: „Fotbalul m-a făcut să am operații pe cord deschis la 41 de ani!”. Dezvăluiri șocante din viața fostului patron dinamovist!

Cristi Borcea, fost patron la Dinamo București, s-a retras de mult din lumea fotbalului. Acesta a povestit cum patima sa pentru sportul rege i-a adus probleme grave de sănătate.

Se pare că Borcea a fost ultra dedicat fotbalului și mai ales echipei sale, Dinamo. Sănătatea sa a avut de suferit, iar clipele grele prin care a trecut încă nu-i dau pace.

„Și în momentul de față sunt pe pastile!”

„Când am pierdut primul campionat în sezonul 1998/1999, am avut 3 săptămâni în care n-am dormit deloc. Fotbalul m-a făcut să am operații pe cord deschis la 41 de ani. Și în momentul de față sunt pe pastile.

N-am regretat nici când am făcut operația pe cord, nici când am pierdut campionate, nici când am ratat calificarea în Champions League, nici când am fost la pușcărie 5 ani și jumătate.”, a mărturisit Cristi Borcea, pentru „Ameritat cu Nasrin”.

Fost acționar la Dinamo în perioada 1995-2012, Borcea i-a dus pe „câini” la apogeu, cucerind 12 trofee.

În mandatul său la Dinamo, echipa a câștigat următoarele trofee: