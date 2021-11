Cristi Borcea l-a sfătuit pe Gigi Becali ce antrenor să numească la FCSB: ,,Mi-ar conveni să lucrez cu el”

FCSB a rămas fără antrenor principal în acest moment. Edi Iordănescu a decis să întrerupă colaboarea cu Gigi Becali, pe care a început-o acum trei luni.

Gigi Becali, finanţatorul ,,roş-albaştrilor” a dezvăluit că finul Cristi Borcea l-a sfătuit pe cine să numească antrenor. Fostul acţionar de la Dinamo i l-a sugerat pe Mirel Rădoi, însă omul de afaceri spune că nu se pune problema ca acesta să preia clubul cu baza de pregătire în Berceni.

,,De exemplu, finul Borcea de asta m-a sunat, că <<Nu trebuia să-l dai pe Edi afară>>. <<Dar nu l-am dat>>. Borcea mi-a zis să-l bag pe Rădoi. Nu vreau să mă mai cert cu finii mei. Iar mă cert. E adevărat că mi-ar conveni să lucrez cu el, dar de ce să mă mai cert cu el? Iar Mirel e foarte orgolios. Dacă el nu reuşeşte, tot eu sunt vinovat. De ce să mă cert cu finul? Îl respect. Nu sunt atâţia antrenori? Doar dacă el vrea, vine.

În toate afacerile mele, dacă am oameni cu care fac treabă, care-mi aduc bani, nu mă interesează. Dacă nu merge treaba, mă bag eu să salvez afacerea sau familia.

Am vorbit cu Borcea şi îmi dădea nişte sfaturi. Stop! Îmi dai tu indicaţii? <<Nu, naşule>>, <<Dar îţi spun şi eu ceva. Câţi bani ai pierdut la fotbal? Neţoiu, Porumboiu, Badea, Negoiţă? Câţi bani au pierdut? Milioane. Nu-mi mai da indicaţii, că sunt pe plus, pe zeci de milioane>>.

Jucătorii pe care-i am îi vând în plus pe milioane. La mine comand doar eu. Negoiţă spunea că e om de afaceri, că are buget. Stăpânul scoate calul din noroi, e vorbă la noi la machedoni. Pe stăpân îl doare cel mai rău. Antrenorul ia bani şi când ia bătaie.”, a declarat Gigi Becali, potrivit Telekom Sport.