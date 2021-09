Cristi Borcea știe ce jucători i-ar trebui lui Mircea Rednic pentru a „resuscita” Dinamo!

„Câinii” au realizat nu mai puțin de 9 mutări în ultimele săptămâni, însă rezultatele sunt cu mult sub așteptările conducerii din Ștefan cel Mare!

Dinamo București i-a adus pe ultima sută de metri pe Răzvan Popa, Gabriel Torje, Constantin Nica, Cosmin Matei, Plamen Iliev, Cătălin Itu, Cătălin Țîră, Mirko Ivanovski și Andre Pinto, iar Iuliu Mureșan a anunțat că alb-roșii nu au de gând să se oprească aici. Cu toate acestea însă, venirea lui Mircea Rednic poate aduce noi schimbări la echipă, iar Cristi Borcea știe exact de câți fotbaliști mai are nevoie „Puriul”.

Fostul finanțator din „Groapă” este de părere că dinamoviștilor le-ar mai trebui în momentul de față cel puțin 6-7 jucători cu experiență pentru a scăpa de zona fierbinte a clasamentului. Totodată, Borcea a identificat și postul cu probleme din momentul de față și consideră că Rednic are nevoie de un atacant puternic, după modelul Nemec sau Gnohere.

„Rednic trebuie să aducă cel puțin 6-7 jucători cu experiență, pe lângă cei tineri. Cu acest lot este șansă cu venirea lui Rednic, dar îmi este foarte greu să cred că nu termină turul în ultimele 3-4 echipe. N-am vorbit cu Torje, poate să aducă foarte mult, dar îi trebuie un pasator și să stea în bandă, unde s-a consacrat. Dinamo duce lipsă de vârf de atac. Nu are jucător acolo, să țină de minge, cum era Nemec. Nu știu de Gnohere, cum mai e, câte kilograme are, pe unde mai e, dar trebuie să fie cineva să țină de minge. Dinamo are un lot slab”, a declarat Cristi Borcea, la ProSport.