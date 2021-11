Cristi Borcea știe de unde poate veni salvarea lui Dinamo: „Noi am fost blestemaţi şi cu Liga Campionilor, şi cu stadionul!”

Fostul acționar al lui Dinamo a fost la conducerea clubului din Ștefan cel Mare între anii 1995 – 2012, perioadă în care „câinii” se băteau an de an pentru locurile fruntașe!

Ajuns la 51 de ani, Cristi Borcea a decis să renunțe la fenomenul care i-a adus atâtea trăiri în decursul mai multor ani, iar acum se dedică în mod special familiei sale. Așteptat de toată suflarea dinamovistă să rezolve problemele actuale ale clubului, afaceristul a declarat în nenumărate rânduri că nu este tentat de o revenire în fotbal și vrea să ducă o viață liniștită de acum înainte.

Cu toate acestea, Borcea se pare că este încă la curent cu ceea ce se întâmplă în Ștefan cel Mare. Fostul patron al „câinilor” a dezvăluit că singura modalitate prin care Dinamo poate reveni la normalitate este reprezentată de construirea noului stadion. Totodată, „Leonidas” a declarat că are mare încredere în Mircea Rednic și este sigur că alb-roșii nu vor retrograda, în ciuda parcursului dezastruos din actualul sezon.

„Gigi Becali priveşte echipa ca pe o firmă a lui şi vrea să o conducă de la A la Z. Eu nu vorbeam aşa ceva cu antrenorii. Eu eram preşedintele executiv, mă ocupam de partea executivă. Nu intram în detalii legate de joc cu antrenorii.

Înainte de joc şi după joc aveam însă discuţii cu antrenorii. Am încredere în Mircea Rednic. Dinamo nu va retrograda. Campionatul este lung. Dinamo fără stadion nu are niciun viitor. E în moarte clinică. Când se deconctează aparatele aia e. Noi am fost blestemaţi şi cu Liga Campionilor, şi cu stadionul”, a spus Cristi Borcea, potrivit Digi sport.