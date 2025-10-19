Cristi Chivu, de neoprit în Serie A! Românul a bătut-o și pe Roma

Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, a câștigat sâmbătă seara cu 1-0 în deplasare la AS Roma, în etapa a șaptea din Serie A.

Unicul gol al meciului a fost marcat în minutul 7 de Ange-Yoan Bonny, după o pasă a lui Nicolo Barella.

Inter a dominat prima repriză, iar în a doua parte Roma a avut ocazii prin Dovbyk, dar portarul Yann Sommer a intervenit decisiv.

Inter s-a impus cu 1-0 și a urcat pe primul loc în clasament, cu 15 puncte, la egalitate cu Napoli și AS Roma.