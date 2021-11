Cristi Chivu, încă o victorie cu Inter U19! Nerazzuri sunt aproape de optimile Youth League

Inter Primavera, echipa antrenată de Cristi Chivu, a obţinut o nouă victorie în UEFA Youth League. După victoria pe teren propriu, Inter a învins Şerif Tiraspol şi în deplasare, scor 4-2.

Gazdele au deschis scorul, însă echipa lui Chivu a preluat controlul meciului şi s-a impus în final cu 4-2. Tinerii lui Inter sunt pe primul loc în grupa din care mai fac parte Real Madrid şi Şahtior Doneţk. Inter U19 au 10 puncte, Real – 7, Şahtior – 6 şi Şerif Tiraspol – 0 puncte după primele patru etape.

Aflat pe primul loc în grupa D din Youth League, Cristi Chivu se declară mulțumit de rezultat, dar și de debutul lui Francesco Pio Esposito, un atacant de 16 ani.

„Am început dificil. Am primit un gol după o eroarea individuală și am ratat un penalty, dar am rămas în meci, am crezut și am încercat să jucăm, reușind să intrăm în avantaj la pauză. Sunt bucuros pentru băieți, care au o satisfacție mare atunci când joacă la nivel internațional.

Trebuie să se maturizeze și să înțeleagă unele momente ale jocului. Sunt mulțumit pentru că am reușit să folosesc încă un jucător născut în 2005, pe Francesco Pio Esposito, care a prins un sfert de oră. Așa trebuie lucrat la juniori!”, a spus Cristi Chivu, după meci, potrivit fcinternews.it.

Cristi Chivu îşi construieşte cu meticulozitate cariera de antrenor. În această vară a preluat echipa U19 a lui Inter după experienţe la juniorii U14 şi U17.