Cristi Chivu, prima conferință ca antrenor al lui Inter Milano: „Am vorbit cu Mourinho”

Inter participă la Campionatul Mondial al Cluburilor, iar Cristi Chivu va avea ocazia de a-și vedea noua echipă la treabă. Antrenorul român a susținut și o conferință de presă, prima în calitate de tehnician al Interului.

Monterrey – Inter, meciul de debut al lui Cristi Chivu

După ce a preluat-o pe Parma într-o situația delicată, Cristian Chivu a reușit să își îndeplinească obiectivul și să salveze echipa de la retrogradare. Simone Inzaghi a plecat în Arabia Saudită, iar conducerea clubului din Serie A l-a contactat pe român.

Chivu a acceptat imediat oferta, iar duminică acesta a susținut și prima conferința de presă în calitate de antrenor al Interului. Finalista UEFA Champions League participă la Campionatul Mondial al Cluburilor.

Monterrey va fi prima adversară a Interului, iar acesta va fi și meciul de debut al lui Chivu pe banca echipei de seniori a grupării de pe ”Giuseppe Meazza”.

„(n. r. Ai conștientizat dpdv emoțional că ești antrenorul lui Inter?) Am făcut-o deja la echipele de tineret. Venirea aici este un mare sentiment de responsabilitate pe care vreau să-l duc mai departe, același pe care l-am avut când am venit aici ca jucător. Sunt aici de aproape 13 ani, cu excepția unei pauze.

Curajul este pentru toți, președintele Marotta are simțul interismului. Inter este una dintre cele mai puternice echipe din Europa, iar rezultatele spun asta. Trebuie să continuăm binele care a fost făcut, apoi putem câștiga sau pierde. Ceea ce contează este munca și continuarea ei.

Trebuie să fim conștienți că o echipă precum Inter are nevoie de această atitudine și de aceste ambiții. Ștacheta a fost ridicată și trebuie să continuăm pe această cale pentru a menține echipa și clubul acolo”.

Cristi Chivu: „Drumul pe care l-au parcurs este fantastic”

„Asta trebuie să facă Inter într-o competiție ca aceasta. Sunt 32 de echipe, este prima dată și toată lumea vrea să se descurce bine. Competiția face încă parte din vechiul sezon, dar noi suntem aici să dăm tot ce putem.

Cunosc echipa și clubul de mult timp, încă de la echipele de tineret. Pentru mine nu este o problemă, cunosc calitățile umane care sunt în vestiar. Ceea ce încerc să le transmit este că drumul pe care l-au parcurs este fantastic. Nu trebuie să uite toate acestea.

Nu vârsta contează, ci calitățile umane. Cartea de identitate în fotbal nu contează. Nu este corect să vorbim despre vârsta lui Mkhitaryan, pentru că ceea ce a arătat la antrenamente este incontestabil. Sper să găsească aceeași energie. Asta contează pentru mine. Important este să muncim din greu pentru echipă, pentru fani și pentru club”, a spus la conferința de presă.

Despre meciul cu Monterrey, dar și despre relația cu Simone Inzaghi

„Am început deja să studiem adversarul și ne pregătim. Meciul este peste trei zile și respectăm toate echipele pentru că în această competiție sunt cele mai bune 32 de echipe din lume și toate vor să se descurce bine. Îl cunosc pe antrenor din cariera sa, deoarece a fost secundul lui Pep Guardiola. Am un mare respect pentru toți jucătorii și antrenorii care sunt aici. Jucătorii pe care i-ați menționat sunt importanți și toată lumea știe ce au realizat.

Am respect pentru fotbalul mexican și pentru toate echipele. Au fost făcute investiții mari pentru a ridica nivelul competiției. Fotbalul devine globalizat, se întâmplă și în Asia, de exemplu. Pentru Vasquez este un rezultat grozav să fie acolo unde este.

Intenția mea era să continui la Parma, apoi Inter a cerut să ne întâlnim și i-am spus să-l sun pe directorul general al Parmei, Cherubini, din respect. Când sună Inter, este un motiv de mândrie și onoare. Ce s-a întâmplat în acele zile nu contează prea mult. Am avut întotdeauna o relație bună cu Inzaghi încă din categoria Under 19. L-am sunat doar să-i urez succes atunci când am aflat că nu va mai antrena Inter.

Trebuie să o luăm de la capăt pe calea pe care a mers echipa. Nu poți judeca doar după dacă au ridicat sau nu trofee. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că datoria unei echipe și a unui antrenor este să dea întotdeauna totul. Pentru mine, nu este un sezon al eșecurilor.

Înainte de finală, se vorbea despre o echipă care eliminase Bayern München și Barcelona. Acest lucru nu trebuie uitat. Eșecul în fotbal nu există. Există doar atunci când începem să găsim scuze și alibiuri. În aceste zile, fiind alături de ei, nu mi s-a părut că jucătorii căutau pe cineva pe care să dea vina”.

Cristi Chivu: „Acest tricou a rămas cu mine”

„Sezonul nu s-a terminat și trebuie să ducem numele Inter în întreaga lume. Suntem aici pentru a face tot posibilul și a realiza ceva important. Gândurile mele sunt acum la Campionatul Mondial al Cluburilor și trebuie să le redau încrederea și stima de sine acestor băieți minunați. Apoi vom vorbi despre restul mai târziu și așa este.

Din punct de vedere uman, tot ce am. Respect, recunoștință, caracter. Acest tricou a rămas cu mine. Din punct de vedere profesional, trebuie să decizi tu. Uman, voi da tot ce am. A pierde o finală de Ligă a Campionilor doare. Le-am spus băieților să nu uite calea. Un club și o echipă precum Inter au obligația de a aspira la lucruri importante.

Trebuie să ai respect pentru stemă și pentru ceea ce reprezintă ea în întreaga lume. Trebuie să ții ștacheta sus. Am vorbit cu Mourinho, da”.

Cristi Chivu: „Am dat tot ce am mai bun pentru a atinge obiectivul pe care mi-l ceruse Parma”

„Aceasta este o competiție frumoasă și fascinantă. Găsești echipe care sunt poate lipsite de griji, echipa noastră are și ea ceva experiență și mi se pare că echipa noastră are și jucători internaționali. Suntem gata să jucăm. Am dat tot ce am mai bun pentru a atinge obiectivul pe care mi-l ceruse Parma.

Cât despre ceea ce am trăit, a fost intens, iar atingerea obiectivului a fost frumoasă. Pe parcurs, înveți să ai încredere în grup și să muncești, să mergi mai departe și să ascunzi unele defecte. Nu e ca și cum ai sta pe fotoliu sau pe canapea. Nu trebuie să te plângi”, a spus antrenorul român la conferință.