Cristi Chivu și-a scăpat jucătorii din mână, care se atacă dur: „Un lider nu caută pe cineva pe care să dea vina atunci când asta e cel mai ușor de făcut”

Atacantul argentinian i-a acuzat pe unii coechipieri de lipsă de implicare după ce a fost eliminat de Fluminense.

Președintele lui Inter a spus-o răspicat: „Lautaro se referă la Çalhanoglu”

Mijlocașul lui Inter Milano, Hakan Çalhanoglu, a răspuns marți acuzațiilor de lipsă de implicare din partea căpitanului argentinian Lautaro Martínez.

Eliminarea lui Inter la CM al Cluburilor, după 0-2 în optimi cu Fluminense, a aprins spiritele în vestiarul grupării italiene.

După meci, Lautaro și președintele Giuseppe Marotta au vorbit despre Calhanoglu, un jucător cheie în la Inter, care a ratat meciul din cauza unei accidentări și care nu a infirmat zvonurile cu privire la posibila plecare la Galatasaray, printre fotografii de pe plajă și mesaje criptice pe rețelele de socializare.

„Trebuie să vrei să rămâi aici. Ai înțeles? Pentru că noi luptăm pentru obiectivele noastre aici. Mesajul este clar: cine vrea să rămână, să rămână; cine vrea să plece, să plece. Am văzut o mulțime de lucruri care nu mi-au plăcut”, a declarat Lautaro după meci.

Nu a dat nume, dar chiar și atunci toate privirile erau ațintite asupra mijlocașului turc. Cu toate acestea, președintele clubului, Giuseppe Marotta, a risipit orice îndoială: „Nu a spus-o el, dar o fac eu: se referă la Çalhanoglu”.

„Respectul nu poate fi unidirecțional”, răspunde Çalhanoglu

Mijlocașul a răspuns rapid la aceste declarații printr-o declarație postată pe rețelele de socializare.

„După accidentarea pe care am suferit-o în finala Ligii Campionilor, am decis să merg oricum în Statele Unite. Să fiu acolo, chiar și fără să intru pe teren, a fost important pentru mine. Am vrut să fiu aproape de grup, să susțin colegiii. Din păcate, am suferit altă accidentare, într-o altă zonă. Diagnosticul a fost clar: ruptură musculară. De aceea nu am putut juca. Nimic mai mult”, a explicat el, potrivit Marca.

„Ieri am pierdut. Și m-a durut. Am trăit asta cu tristețe, nu doar ca fotbalist, ci ca cineva căruia îi pasă cu adevărat de această echipă. În ciuda accidentării, imediat după fluierul final, i-am sunat pe câțiva dintre coechipierii mei să le spun că am sprijinul meu.

Pentru că atunci când îți pasă, asta faci. Dar ceea ce m-a afectat cel mai mult au fost cuvintele care au urmat. Cuvinte dure, care dezbină, nu unesc”, a adăugat el.

Și a cerut respect: „De-a lungul carierei, nu am găsit niciodată scuze. Mi-am asumat întotdeauna responsabilitatea. Și în momentele dificile, am încercat întotdeauna să fiu un punct de referință. Nu cu vorbe, ci cu fapte.

Respect toate opiniile, chiar și pe cele ale unui coleg, chiar și pe cele ale președintelui. Dar respectul nu poate fi unidirecțional”.

„Nu am trădat niciodată acest tricou. Nu am spus niciodată că nu sunt fericit la Inter. În trecut, am primit oferte, chiar și foarte importante, dar am ales să rămân. Pentru că știu ce reprezintă acest tricou. Și cred că alegerile mele vorbesc de la sine.

Am învățat că adevăratul lider este cel care este alături de coechipierii săi, nu cel care caută pe cineva pe care să dea vina când asta este mai ușor să o facă. Iubesc acest sport. Iubesc acest club. Și iubesc aceste culori, pentru care am dat totul în fiecare zi”, a comentat el.

Totuși, și-a lăsat din nou viitorul în aer. „Vom vedea. Dar istoria îi va ține minte mereu pe cei care s-au ridicat în picioare. Nu pe cei care și-au ridicat vocea cel mai tare”, a punctat el.