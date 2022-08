Cristi Dulca a dezvăluit cu cine va ține dintre FCSB și Rapid, după ce fiul său a semnat cu echipa lui Gigi Becali: ”Vă spun sincer!”

Marco Dulca a devenit jucătorul celor de la FCSB. Gigi Becali a achitat clauza de reziliere în valoare de 250.000. Tatăl fotbalistului se bucură pentru realizarea fiului său și i-a dat mai multe sfaturi.

”Nu are nicio legătură că eu am fost rapidist și ce e Marco. Eu am fost căpitan la Rapid, Marco are alt traseu, el a crescut în Anglia, a demonstrat în țară lucruri bune, a încercat să le demonstreze și acum își urmează drumul,

Acum depinde de mulți factori ce se întâmplă în viața lui. Voi ține cu Marco la meciul direct, vă spun sincer”, a declarat Cristi Dulca, la Digi Sport Special.

”Vă spun sincer că m-au sunat (n.r.: cei de la Rapid), dar nu a fost nimic oficial. Erau doar discuții că îl vor pe Marco. Dar, dacă îți dorești un jucător, trebuie să te zbați pentru el. Nu a fost nimic oficial, mai multe vorbe. Vă spun sincer, Gigi Becali într-o zi a rezolvat totul!”, a mai afirmat Cristi Dulca.

”Am făcut scenarile astea în cap, dar eu am foarte mare încredere în el, ca tată, ca fost fotbalist. Chiar l-am felicitat pe nea Gigi că a luat un profesionist și un jucător de caracter.

Se poate să nu ai jocuri bune mereu, ca sportiv, dar ca mentalitate, nu a dat greș, sincer. Eu cred că e pregătit, va face față”, a declarat Cristi Dulca, la Digi Sport Special.